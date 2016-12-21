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北京上海公布网约车细则，争议限制未取消

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pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2016年12月21日 20时46分 星期三
来自你们都是板上的肉部门
北京、上海、广州和深圳在10月公布了网约车细则征求意见稿，加大了网约车的进入门槛，引发了争议，但即便有争议，最终的版本并没有移除受争议的内容。北京和上海刚刚发布了最终的网约车细则，和征求意见稿相比，主要变动体现在对车辆轴距和排量的放宽，北京对网约车平台给予五个月过渡期，但对司机本地户籍和车辆本地车籍的限制并未松动。主要网约车公司表示将会贯彻《细则》要求。
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