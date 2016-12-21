来自为人民服雾部门
匿名用户
(得分:0) 2016年12月21日 21时02分 星期三
P民不得不接受外地省长外地市长外国人大和不得选择外地司机
匿名用户
(得分:0) 2016年12月21日 22时03分 星期三
济南杂碎抢走了我的王敏，干死济南砸碎！
匿名用户
(得分:0) 2016年12月22日 10时36分 星期四
光辉万丈
匿名用户
(得分:0) 2016年12月22日 09时02分 星期四
地方保护主义有抬头的趋势
匿名用户
(得分:0) 2016年12月22日 11时40分 星期四
\"争议？哪有争议？我们党内意见很一致啊？”
匿名用户
(得分:0) 2016年12月22日 12时31分 星期四
法律必须被信仰，否则形同虚设。--伯尔曼
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