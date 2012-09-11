复旦大学研究团队发布开源H.265 Video Encoder IP Core 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自Very Important Person部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2016年12月23日 09时54分 星期五 新浪微博分享 "开源H.265 硬件视频编码器H.265 Video Encoder IP Core 是开源的H.265硬件视频编码器，实现了H.265（或叫HEVC）的大部分功能。它由复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室（State Key Lab of ASIC & System，Fudan University）视频图像处理实验室（VIP Lab）范益波教授研究团队开发完成，并开放源代码。任何组织个人可以无偿使用上述代码用于研究和生产目的，VIP Lab将会持续更新并维护H.265硬件视频编码器的开发。 匿名读者 写道 基本FEATURE HEVC/H.265 Main Profile

YUV 4:2:0

Bitdepth 8

4K@30fps, 400MHz

GOP: I/P

CU: 8x8~64x64

PU: 4x4~64x64

TU: 4x4/8x8/16x16/32x32

1/4 Sub-pixel

Search range 32

All 35 Intra prediction mode

CABAC

Deblocking Filter

SAO

Rate control: CBR/VBR (Software) 关于VIP LAB 基本FEATURE关于VIP LAB 复旦大学VIP实验室专注于从事下一代视频、图像硬件处器研究，包括超高清视频编码器（H.264/H.265 Video Encoder IP），图像去雾（Dehazing）处理器，双目视觉处理器（Stereo Matching）等。 实验室网站 http://soc.fudan.edu.cn/vip 代码下载 代码下载 http://www.openasic.org/topic/6/h265-video-encoder-rtl-ip-core-version-1-0(需要注册) "

复旦大学研究团队发布开源H.265 Video Encoder IP Core | 9条评论 条评论

显示选项 样式: 平铺 嵌套平铺 嵌套线形

声明: 下面的评论属于其发表者所有，不代表本站的观点和立场，我们不负责他们说什么。