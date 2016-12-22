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大脑在30岁时仍在发育
哈佛大学神经学家萨默维尔(Leah H. Somerville)在发表于《神经元》期刊上的一篇评论中指出，人脑容量在10岁时达到成人水平，但构成大脑的神经元在这之后的很多年里继续不断变化。相邻神经元之间的链接不断精简，相隔更远的区域之间出现新的链接。重塑的过程最终放缓，表明大脑正在成熟。大脑不同部分的放缓速度不同。大脑后部的枕叶的精简从20岁开始逐渐减少。大脑前额叶到30岁时甚至之后依然有新的链接在形成。在儿童的大脑中，邻近区域往往一同协作。成年后相隔遥远的区域开始协作。神经学家猜测，长距离协作能让成人的大脑运作效率更高，处理更多信息。研究人员发现，有些儿童的神经网络看起来像成人的大脑。但他们依然只是孩子。在认知测试中，青少年做得几乎和成人一样好。但如果他们出现强烈的情绪，分数就可能骤降。问题可能是青少年还没有发展出能够控制情绪的强大的大脑系统。她认为，对人进行简单分类是不够的，比如将18岁以下的称为儿童，18岁以上的称为成人，“18岁那年并没有发生什么神奇的事。”
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