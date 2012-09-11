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最新实验显示依然没有违反Lorentz对称
匿名读者 写道 "广义相对论和标准模型都不是终极理论，两者有冲突。为了解决冲突，迄今为止几乎所有大统一理论都预言Lorentz对称破缺。Lorentz对称指的是物理规律不随参考系变化而变化。物理学家一直在寻找但都没有找到违反Lorentz对称的证据，最新的一项高精度的实验结果依然如此。据报道，为了提高对Lorentz对称检测，科学家分析了lunar laser ranging (LLR，激光往返地月所需的时间)的44年的观测数据。实验的理论依据源自standard-model extension(SME)，该模型整合了广义相对论和标准模型，允许Lorentz对称破缺。该实验能限制SME里各个系数，进而能对Lorentz对称破缺这个假设做一些限制，这些限制都是完整且健壮的。实验结果显示，虽然LLR数据对SME系数敏感，但没有违反Lorentz对称。由于实验数据量之大，实验结果严格地限制了SME的各个系数，有些情况下比以前的实验精度高了一个量级。这么高的精度也意味着，即使违反Lorentz对称，值也非常小。后续，研究人员会采用其他天文数据寻找违反Lorentz对称的证据。"
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