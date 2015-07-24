宅在家看书也会变笨吗？
匿名用户
(得分:0) 2016年12月24日 18时26分 星期六
死宅真恶心
匿名用户
(得分:0) 2016年12月24日 18时30分 星期六
很朋友圈文章
匿名用户
(得分:0) 2016年12月24日 19时20分 星期六
沉迷二次元部门
匿名用户
(得分:0) 2016年12月24日 19时35分 星期六
nyt还说母克林顿会当总统呢，哈哈哈哈
匿名用户
(得分:0) 2016年12月24日 20时07分 星期六
《解释自己的存在是一种怎样的体验》——砍头
匿名用户
(得分:0) 2016年12月24日 20时10分 星期六
居住环境导致的，如果是人流量高的马路边的房屋的话，不会便成宅的。
匿名用户
(得分:0) 2016年12月24日 21时34分 星期六
大胆的假设，小心的求证；认真的做事，严肃的做人。 --胡适
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