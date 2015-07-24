宅在折磨我们 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自二次宅不以为然部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2016年12月24日 18时16分 星期六 新浪微博分享 "宅是一种传染病，而且有可能演变为精神病。从1980年起，感到孤独的美国人从20%增长到40%。1/3的65岁以上美国老人独居，一半以上85岁老人独居。有抑郁症的人更感到孤独，而没上过大学的人更希望与人沟通。专家说宅会导致失眠，免疫失调，上火和内分泌失调。最近研究显示宅会导致心脏病发提高30个百分点，大量数据显示宅会导致7年内死亡率提高30个百分点。宅会让人变笨，宅会将猝死率提高一倍，宅会导致儿童健康恶化，宅会导致肥胖。" cuthead 写道

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