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宅在折磨我们

医学
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2016年12月24日 18时16分 星期六
来自二次宅不以为然部门
cuthead 写道 "宅是一种传染病，而且有可能演变为精神病。从1980年起，感到孤独的美国人从20%增长到40%。1/3的65岁以上美国老人独居，一半以上85岁老人独居。有抑郁症更感到孤独，而没上过大学的人更希望与人沟通。专家说宅会导致失眠免疫失调上火内分泌失调最近研究显示宅会导致心脏病发提高30个百分点，大量数据显示宅会导致7年内死亡率提高30个百分点。宅会让人变，宅会将猝死率提高一倍，宅会导致儿童健康恶化，宅会导致肥胖。"
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宅在折磨我们 | 9条评论
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