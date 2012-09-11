人类学: 人类文明里看不见的神灵之手 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自party不信神部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2016年12月26日 09时47分 星期一 新浪微博分享 "早些时候，有人类学家发表文章称，在跨文化研究中发现，信奉那些有道德的、博学的、能惩恶的神灵，有助于人类社会早期不同地区的群体之间的合作;从而支持“宗教信仰有助于扩大人类社会”的观点。 研究人员的解释是:因为信奉的神灵会惩罚恶行，所以会减少自私自利的行为。虽然这有悖于自然选择理论，但最终还是有好处的：在个人层面上，可以遏制有损于社会发展的自私行为；在群体层面上，整个部落会发展得更快。 研究人员从全球的8个小社会群体里找人参与到实验游戏里。实验关注的是不同地区的有共同信仰的人之间如何合作，即关注的是社会群体从小到大的扩张。但不关注信仰是否会促进本地区内部(有共同信仰的)个体间的合作；也不关注无神论或其他类型的神灵。结果发现参与者只和那些与自己有共同神灵的陌生人合作。 接下来的问题是，不同信仰之间的人为什么也会有合作呢？一种解释是这种合作有利于在群体间的竞争的环境里生存下来;即，一旦出现冲突或战乱，最好的保护来自于更强大的社会群体。宗教能减少自私自利并促进合作，也许正反应了为群体竞争所消耗的成本与帮助外人所获得的收益是一样多的。 研究人员后续将研究“在大的群体和大的神灵出现以前，宗教是如何起源的”，以及“宗教如何能给不同类型的个体来带利益”。总之，很有可能，人类文明的辉煌曾经很大程度上掌握在那些神灵手里，不管这些神灵真实与否。" 匿名读者 写道

人类学: 人类文明里看不见的神灵之手 | 13条评论 条评论

显示选项 样式: 平铺 嵌套平铺 嵌套线形

声明: 下面的评论属于其发表者所有，不代表本站的观点和立场，我们不负责他们说什么。