在英国 Goldsmiths 大学举办的 Love and Sex with Robots 会议上,与会专家 辩论了性爱机器人相关的伦理问题 。你会与机器人做爱吗?你会与机器人结婚吗?机器人有没有权利对婚姻的结合说不?这里只是列出了一部分辩论的问题。性爱机器人行业没有派代表出席会议,也没有性爱机器人在会议上展示。加州的性爱玩具制造商RealDolls已经宣布将在明年推出人工智能强化的性爱玩具。2007年发表《Love and Sex with Robots》的David Levy博士预言十年内将能创造出完美的机器人伴侣,具有人类可能希望在配偶身上看到的一切优秀品质,如耐心、善良、友爱、信任、尊重和顺从。如果性爱机器人有争议,也许 远程亲吻传送器 的手机外设会让你使用起来更心安理得。