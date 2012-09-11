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工信部要求手机预装软件可卸载

移动
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2016年12月26日 18时51分 星期一
来自一键root部门
工信部上周公布了《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》，该规定将于2017年7月1日起执行。《暂行规定》包含了一些遏制中国移动应用市场混乱情况的规定，但就像所有部门规定一样，它最多只会选择性执行。工信部要求，移动应用“不得调用与所提供服务无关的终端功能、违法发送商业性电子信息；未经明示且经用户同意，不得实施收集使用用户个人信息、开启应用软件、捆绑推广其他应用软件等侵害用户合法权益或危害网络安全的行为”，中国主要互联网巨头开发的应用经常会捆绑自家的其它应用，因此被称为全家桶，但该规定真的能遏制这一现象？《规定》第六条第一条款声明，“生产企业和互联网信息服务提供者均应通过用户提示、企业网站等方式明示所提供移动智能终端应用软件的信息，包括名称、功能描述、卸载方法、开发者信息、软件安装及运行所需权限列表等，明确告知用户应用软件收集、使用用户个人信息的内容、目的、方式和范围等”；第七条要求，“（一）移动智能终端的基本功能软件是指保障移动智能终端硬件和操作系统正常运行的应用软件，主要包括操作系统基本组件、保证智能终端硬件正常运行的应用、基本通信应用、应用软件下载通道等。终端中预置的实现同一功能的基本功能软件，至多有一个可设置为不可卸载。（二）生产企业和互联网信息服务提供者应确保所提供的除基本功能软件之外的移动智能终端应用软件可由用户方便卸载，且在不影响移动智能终端安全使用的情况下，附属于该软件的资源文件、配置文件和用户数据文件等也应能够被方便卸载。（三）生产企业应确保已被卸载的预置软件在移动智能终端操作系统升级时不被强行恢复；应保证移动智能终端获得进网许可证前后预置软件的一致性；移动智能终端新增预置软件或有重大功能变化的，应及时向工业和信息化部报告。”
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工信部要求手机预装软件可卸载 | 8条评论
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  • “它最多只会选择性执行”，民不举官不究吧？ 匿名用户 (得分:0) 2016年12月26日 19时13分 星期一

  • 来自不得泄露官员国企隐私 匿名用户 (得分:0) 2016年12月26日 19时14分 星期一

  • (得分:1 )

    aaaa007cn(7790) Neutral 发表于2016年12月26日 20时05分 星期一
    基于安卓的智障机怎么办？
    我还等着郭前首富引进富士康家的夏普牌智障翻盖机呢
    --
    (USER WAS BANNED FOR THIS POST)
    [ 回复本条 ]

  • 占用贵地，谈谈我理想中的两款傻瓜手机(得分:1 )

    cutsolidot(39940) Neutral 发表于2016年12月26日 20时35分 星期一
    第一款，T9键盘单色小屏手机
    核心定位是通话，接收和简单回复信息（包括邮件）

    系统运行通用版的Linux，运行Gentoo或Debian。玩家可以像操作一台服务器一样，远程到手机上设置，更新，安装新软件等。普通用户也可通过手机图形界面简单调配系统

    通话和消息(包括Email）功能作为 service 后台运行。前端图形界面当然可以操作。

    没有摄像头，GPS，等各种无必要的配件。

    有Wifi和蓝牙

    核心图形软件只有通话，消息（包括Email），联系人。其他软件包括声音播放器，闹钟，记事本，计算器等工具。

    而且所有的这些图形软件得好好设计，做到直观，做到让人满意。

    使用luks作为数据加密

    可换电池，后盖


    第二款，全键盘中型尺寸彩屏手机
    定位，通话，消息的收发，简单的娱乐

    和上面的T9手机同样的系统，同样的加密

    带摄像头，GPS等

    彩屏是为了更好的显示邮件图片，及处理其他多媒体。



    为什么不满意现有的手机？

    iPhone 封闭，对开源开发者不够友好（事实上我并没有能力开发iPhone和android程序，只是讨厌对开源不够友好的家伙），没有键盘，贵。这不是你的手机，这是 Apple’s phone

    android，半开放状态，虽然Linux内核，可玩性像PC Linux 一样高。没有键盘。这不是你的手机，这是 Google‘s Phone，这也是 samsung‘s phone，流氓软件的phone

    黑莓，大概是因为封闭，大概是后来的无键盘手机，没搞清楚自己的发展，快死了，可惜。这看上去是你的手机，可终究不是你的 phone

    诺基亚T9功能机，卖情怀的鸡肋phone

    tizen，ubuntu等，妄图做另一个android，能成功吗？有意思吗？

    WP，不值一提


    只有我说的这两个手机才是 My phone，Our phone。
    大家觉得做出这样的手机，能存活下去吗？
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  • party需要的软件算系统本身一部分，不算预装软件，是不是？ 匿名用户 (得分:0) 2016年12月26日 22时22分 星期一

  • 你的开机速度超过88%的电视机(得分:1 )

    lot(21642) Neutral 发表于2016年12月26日 23时09分 星期一
    adb uninstall com.android.settings
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