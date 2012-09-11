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深度包检测技术入选2017年度国家科学技术奖推荐候选项目
工信部今天公布了《2017年度工业和信息化部拟推荐国家科学技术奖候选项目》（doc），其中一些有意思的入选项目值得深度挖掘，多个深度包检测项目入选，其中包括： 出售流量监控产品的北京浩瀚深度信息技术股份有限公司的“高性能互联网DPI系统及大数据的应用”，DPI即深度包监测，该公司自称“2004年公司转向网络流量监控领域，形成完整的TMA流量监控体系，在运营商骨干、城域网、国际出口规模商用，并于2012年和2014年分别发布40G POS和100GE高速接口的DPI系统，同时支持IPv4和IPv6双栈的流量监测”，IPv6的流量监控显然已经完成了升级；中国移动与北京邮电大学等合作开发的“移动信息通信大数据平台的关键技术及应用”，根据参与项目的东信北邮的介绍，“项目在中国移动构建了国内电信行业最大的大数据平台，分为集团和分省/专业子公司两级架构，建立了统一的数据资产管理体系。系统集群的服务器数量达到7497台，整合和汇聚了中国移动全网的O域、B域、M域的基础数据以及DPI数据、业务平台数据和第三方数据，数据总量达到55PB，每月新增数据4.1PB...”显然也与深度包检测有关联；中国电信和华为的“互联网可信关键技术研发及应用”，该项目的介绍非常少，华为只公布了一个模板，而中国电信是发布了一个test页面，参与项目的上海牙木通讯只写一句话：“申报项目为‘基于SDN的高可信智能域名服务平台’”，但其提供的文档显示该项目与流量监控以及可能与“DNS劫持”有关系。其它入选的项目还有腾讯和清华大学的“面向社交网络和垂直应用的超大规模在线存储系统及其产业化应用”。
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