研究称大脑速度训练能降低痴呆症风险 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自玩FPS游戏部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2016年12月26日 19时52分 星期一 新浪微博分享 大脑认知训练被认为产生的 是安慰剂效应 ，但一项新研究声称大脑速度训练能降低 罹患痴呆症的风险 。一项长达10年的新研究表明，在预防痴呆症方面，速度训练已超越另外两种流行的大脑训练：记忆和推理练习。研究人员发现，总长11-14小时的速度训练有望将10年后罹患痴呆症的风险降低至多48%。这项研究的全称为“Advanced Cognitive Training in Vital Elderly”，即老年人高级认知训练，简称“Active”。Active研究在全美6个研究区域招募2,832名健康老年人参与，年龄在65到94岁间。受试者被随机分配到三项认知训练中的任意一项，或是进入对照组。记忆和推理训练由指导员陪同完成，不在计算机上进行，在降低痴呆症发病风险方面没有什么效果。速度训练参与者进行了为期五周共10次的训练，每次训练时长一小时，有指导员提供帮助。有些人在一年后和三年后参加了强化课程。随访结果显示，只接受了10小时训练的受试者，10年后患上痴呆的风险平均降低33%，接受额外训练的受试者风险降低48%。研究结果尚未发布在同行审议期刊上。

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