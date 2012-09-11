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Google内部研究显示基于Security Key的二步认证优于基于智能手机的二步认证
过去几年我们目睹了一系列引人注目的账号失窃事件，二步认证被认为有助于防止攻击者在获得用户名和密码后登录用户的账号。有多种二步认证方式，其中比较流行的是基于智能手机和智能卡的二步认证。基于智能手机的二步认证也存在风险，如发送的短信可能被拦截，手机可能感染恶意程序，或者可能没有信号或没有电。基于智能卡的二步认证则需要定制的阅读器硬件，使用时需要安装驱动。Google内部一项为期两年多的研究显示，基于Security Key的二步认证强于基于智能手机的二步认证。Security Key基于开放标准Universal Second Factor，很容易使用，可随身携带，插在电脑上使用，不存在充电问题，攻击者或钓鱼者也无法窃取到Security Key提供的密钥。Google、Dropbox、GitHub等网站和软件已经加入了对Security Key的支持。Security Keys也不昂贵，价格最低在10美元左右。
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