好强大, 俄罗斯向我们学习, 我们向金盼盼学习 匿名用户 (得分:0) 2016年12月29日 13时22分 星期四

感谢当年跨越鸭绿江的志愿军们，给朝鲜带来了幸福和伟大的主体思想 匿名用户 (得分:0) 2016年12月29日 13时24分 星期四 re：百分之九十九都是被骗而已。不要搞错了。 匿名用户 (得分:0) 2016年12月29日 22时45分 星期四





截图可以被其它应用查看但无法删除，典型的深圳山寨公司技术水平。 匿名用户 (得分:0) 2016年12月29日 14时46分 星期四

re:.nomedia 匿名用户 (得分:0) 2016年12月30日 16时36分 星期五



这时候我们续需要技术宅搞个赛艇。 匿名用户 (得分:0) 2016年12月29日 17时54分 星期四

三胖一直被模仿，从未被超越！ 匿名用户 (得分:0) 2016年12月30日 14时19分 星期五 这货是在华强北山寨店定制的，应是三胖模仿五胖才对。 匿名用户 (得分:0) 2016年12月31日 10时10分 星期六

还在二胖时代就曝出过公然要求山寨公司将宣传口号设置为短信常用语的囧事。 匿名用户 (得分:0) 2016年12月31日 10时13分 星期六