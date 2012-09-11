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朝鲜的Android平板会在你每打开一个应用时截个图
朝鲜也有Android平板电脑，但朝鲜的平板更像是来自《1984》。在本周举行的在第33届混沌计算机俱乐部黑客大会（33C3）上，研究人员披露了被称为Woolim的白色Android平板，它设计限制违禁媒体的传播，跟踪用户和充当宣传平台。Woolim由中国公司翰智制造，但朝鲜政府移除了部分组件，其中包括WIFI和蓝牙，安装了定制的软件。Woolim平板是一家韩国非政府组织提供给研究人员的，它是为朝鲜设计的多款平板中的一款，但时间比较新。这款平板内置了大量的宣传PDF文档，能播放本国电视和连接朝鲜局域网，它还安装了大量的教育应用，如法语、俄语和中文字典，以及教儿童打字的应用，以及定制过的游戏如愤怒的小鸟。平板只允许使用或播放特定文件，用户不能在设备上加载他们想要加载的任意文件。Woolim还在持续监视用户，每当用户打开一个应用，平板都会截图，这些屏幕截图可以在其它应用中查看，但无法删除。
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