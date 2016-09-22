从5400炒到7000花了几个亿，争取在6000以上全部卖出，欢迎韭菜 匿名用户 (得分:0) 2016年12月30日 15时06分 星期五

看最后一句：世界上90%以上的比特币交易发生在中国，你确定你的模型能用？ 匿名用户 (得分:0) 2016年12月31日 01时13分 星期六



到年底快过年了，手里都有点钱，正是韭菜播种的好季节 匿名用户 (得分:0) 2016年12月30日 16时29分 星期五

party 虽说也挖矿。韭菜再多也有割尽时。 匿名用户 (得分:0) 2016年12月30日 17时16分 星期五

party 虽说也挖矿。韭菜再多也有割尽时。 匿名用户 (得分:0) 2016年12月30日 17时17分 星期五

是时候搞一波了 匿名用户 (得分:0) 2016年12月30日 18时47分 星期五

最后一句亮了：世界上90%以上的比特币交易发生在中国 匿名用户 (得分:0) 2016年12月31日 01时14分 星期六