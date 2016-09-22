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比特币币值接近历史高位

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pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2016年12月30日 14时55分 星期五
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比特币过去几周币值快速上扬，正在接近2013年创下的历史高位。这一波升值被普遍认为与中国人民币的快速贬值有关以及中国限制资本外流有关联。比特币昨天创下了975美元的新高位，但目前已经回落到了950美元。比特币币值较12月初大涨31%，今年的涨幅超过100%，总市值达到160亿美元。风险投资家Tim Draper声称，比特币的复苏表明，它正在成为“人们对本国政府的货币丧失信心时的一种可行选择”。 比特币的价格主要是由中国市场决定的。世界上90%以上的比特币交易发生在中国。
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