从5400炒到7000花了几个亿，争取在6000以上全部卖出，欢迎韭菜
匿名用户
(得分:0) 2016年12月30日 15时06分 星期五
看最后一句：世界上90%以上的比特币交易发生在中国，你确定你的模型能用？
匿名用户
(得分:0) 2016年12月31日 01时13分 星期六
到年底快过年了，手里都有点钱，正是韭菜播种的好季节
匿名用户
(得分:0) 2016年12月30日 16时29分 星期五
party 虽说也挖矿。韭菜再多也有割尽时。
匿名用户
(得分:0) 2016年12月30日 17时16分 星期五
party 虽说也挖矿。韭菜再多也有割尽时。
匿名用户
(得分:0) 2016年12月30日 17时17分 星期五
是时候搞一波了
匿名用户
(得分:0) 2016年12月30日 18时47分 星期五
最后一句亮了：世界上90%以上的比特币交易发生在中国
匿名用户
(得分:0) 2016年12月31日 01时14分 星期六
从2013年开始玩。现在基本没有活人在玩，都是高频交易
匿名用户
(得分:0) 2016年12月31日 11时46分 星期六
太阳绝不为它所做的善事后悔，也从不指望任何报酬。
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