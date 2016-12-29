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郑州：中国的苹果之城
《纽约时报》发表了一篇调查报告，报道了苹果以及其主要代工公司富士康在郑州这座城市享受到的令人羡慕的优待，比如专门为苹果产品出口而建造的海关中心。 《纽约时报》查阅过的保密的政府记录，以及对工厂工人、物流从业人员、税务专家、苹果公司现在和以前的高管进行的超过100次采访显示，此种精心安排的通关程序是全球最大的iPhone工厂暗中享有的一系列特别待遇、税收减免和补贴的组成部分。这些甜头和激励的价值以十亿美元计，居于iPhone生产的核心位置。而iPhone是苹果最畅销、最赚钱的产品。一切都以坐落在中国贫困地区、拥有600万人口的郑州市为中心。当地的这座工厂由苹果的合作伙伴富士康拥有和运营，一旦全力运转，每天能生产50万部iPhone。当地人现在都把郑州称作“苹果城”。事实表明当地政府帮了大忙。它为富士康提供了超过15亿美元资金，去修建工厂的大片设施以及附近的员工宿舍。它还铺了路，建了发电厂。它帮助工厂分担不断产生的能源和运输费用。它为流水线招募工人。在工厂实现出口目标之后，它还会提供奖励。所有这些都服务于iPhone的生产。
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