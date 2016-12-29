富士康招普工要求低智商不能太聪明不然无法适应流水线作业。证明了河南人普遍低智商但钻军营却很厉害何解? 匿名用户 (得分:0) 2017年01月04日 13时47分 星期三

主旨讲的很明白这是一种政府对富士康的四万亿刺激计划，再看评论你才能认清一些中国佬的傻逼之处，信息不互 匿名用户 (得分:0) 2017年01月04日 16时14分 星期三