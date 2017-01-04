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Chrome 版 Stylish 开始收集用户数据
匿懦 写道 "去年 9 月底，流行的浏览器扩展 Stylish 及其用户社区 userstyles.org (USo) 更换了所有者。新所有者 Justin Hindman 日前正式宣布 Stylish 及 USo 成为数据分析公司 SimilarWeb 的一部分，最近更新的 Chrome 版已经开始默认收集用户信息。根据 uBlock Origin 作者 gorhill 分析，新的 Chrome 版会记录使用者浏览的每一个链接，包括从哪来和到哪去，加上唯一用户标识符及其他一些信息并进行两次 base64 编码后，发回 https://api.userstyles.org/tic/stats。目前用户还可以选择排除（opt-out），虽然选择排除后 Stylish 的功能将受到很大限制。根据最后更新时间可以推断，其他浏览器版（Firefox、Safari、Opera）暂未受影响。AMO 审核人员 rctgamer3 表示 Stylish 还没有提交新版。"
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