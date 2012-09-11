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支付宝安全漏洞允许朋友圈的用户获取密码

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pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月10日 13时28分 星期二
来自社工到位部门
整合了社交功能的支付服务支付宝爆出了一个安全漏洞，允许你的朋友圈用户通过找回密码的功能获取你的密码。支付宝官方微博中午发表声明称提升风控系统的安全等级，限制了找回密码使用的移动设备，“仅在用户自己的手机上，才能通过识别近期购买商品以及识别本人好友来找回登录密码，通过其他手机设备是无法应用这一方式找回登录密码的。”
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