微软允许用户删除个人数据 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自我们当前没有任何与此 Microsoft 帐户相关联的数据部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月12日 12时18分 星期四 新浪微博分享 和Google的做法相似，微软现在也推出了一个帐号隐私信息管理网站 account.microsoft.com/privacy ，允许用户删除它收集的用户个人数据。微软允许用户查看和删除使用 Cortana 和 Microsoft Edge 时收集的浏览数据，必应搜索，地图位置和Cortana 的笔记本信息。微软Windows和设备集团副总裁Terry Myerson 在一篇博文中称 ，微软希望让用户了解有关自己数据的情况并对其加以掌控，这就是微软在这些设置和控制方面下大力气的原因。他表示，无论用户对数据收集作出何种选择，微软都不会使用用户电子邮件、聊天、文档或图片的内容来对用户投放定向广告。

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