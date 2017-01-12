分 类

关 于

中国互联网的数字遗产如何处理？

互联网 长城
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月12日 19时39分 星期四
来自扔进回收站部门
Facebook、Twitter和Google等都有处理数字遗产的政策，中国的互联网公司如何处理去世者的数字遗产？微信、微博等社交网站的服务条款声明，账号的所有权均属于平台所有，比如微信称：“微信账号的所有权归腾讯公司所有……初始申请注册人不得赠与、借用、租用、转让或者售卖微信账号或者以其他方式许可非初始申请注册人使用微信账号……用户注册微信账号后如果长期不登录该账号，腾讯有权收回该账号。”这意味着去世者的家属如果不知道密码帐号长期不使用后将会被腾讯收回。随着微信钱包、支付宝以及各类互联网金融等和钱沾边的互联网产品越来越多，消费者存放在虚拟世界的真金白银是不能忽视的问题。账号、密码的保护和持有开始变得愈加重要。支付宝对此回应称，继承人可以联系支付宝，公司客服会引导继承人准备身份证、死亡证明、承诺书等材料，然后通过网络上传、快递等方式给到支付宝，即可继承账户里的财产。如果继承人不知离世者有没有支付宝，或者不知道离世者的支付宝账号是多少，继承人只要提供离世者的身份证号给客服，就可以查询离世者名下到底有没有支付宝账户。
回复

中国互联网的数字遗产如何处理？ | 6条评论
显示选项 样式:
声明: 下面的评论属于其发表者所有，不代表本站的观点和立场，我们不负责他们说什么。

  • 参考土地所有权(得分:1 )

    bugmenote2(20133) Neutral 发表于2017年01月12日 19时42分 星期四
    这是看到标题的第一个反应。
    --
    除却 卍 huzheng 卍和卐 × 卐 (增补:卍 真小正太 卐), solidotters皆混球儿 //pwd: bqk8o5oE
    [ 回复本条 ]

  • 匿名懦夫赶紧翻翻本站使用条款和隐私政策！ 匿名用户 (得分:0) 2017年01月12日 19时44分 星期四

    • 帮你补个链接(得分:1 )

      lot(21642) Neutral 发表于2017年01月12日 20时34分 星期四
      terms
      privacy
      [ 回复本条 | 回复上层 ]

    • 匿懦不需要担心本站的“数字遗产”(得分:1 )

      aaaa007cn(7790) Neutral 发表于2017年01月12日 22时49分 星期四
      http://www.solidot.org/terms
      “solidot奇客中国”网站内的任何帐号均为“solidot奇客中国”的财产，用户完成注册后，仅取得相关帐号的使用权，用户仅可为个人及非商业的目的使用该帐号，不得将帐号转让、出租、赠与给任何第三方或继承。
      --
      (USER WAS BANNED FOR THIS POST)
      [ 回复本条 | 回复上层 ]

      • #playfish 匿名用户 (得分:0) 2017年01月12日 22时54分 星期四

  • 这号所谓条款是注册懦夫才需要操心的问题。 匿名用户 (得分:0) 2017年01月12日 21时14分 星期四