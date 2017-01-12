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中国互联网的数字遗产如何处理？
Facebook、Twitter和Google等都有处理数字遗产的政策，中国的互联网公司如何处理去世者的数字遗产？微信、微博等社交网站的服务条款声明，账号的所有权均属于平台所有，比如微信称：“微信账号的所有权归腾讯公司所有……初始申请注册人不得赠与、借用、租用、转让或者售卖微信账号或者以其他方式许可非初始申请注册人使用微信账号……用户注册微信账号后如果长期不登录该账号，腾讯有权收回该账号。”这意味着去世者的家属如果不知道密码帐号长期不使用后将会被腾讯收回。随着微信钱包、支付宝以及各类互联网金融等和钱沾边的互联网产品越来越多，消费者存放在虚拟世界的真金白银是不能忽视的问题。账号、密码的保护和持有开始变得愈加重要。支付宝对此回应称，继承人可以联系支付宝，公司客服会引导继承人准备身份证、死亡证明、承诺书等材料，然后通过网络上传、快递等方式给到支付宝，即可继承账户里的财产。如果继承人不知离世者有没有支付宝，或者不知道离世者的支付宝账号是多少，继承人只要提供离世者的身份证号给客服，就可以查询离世者名下到底有没有支付宝账户。
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