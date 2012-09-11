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跨浏览器指纹跟踪技术
美国的一个研究团队报告了多种“跨浏览器指纹（PDF）”跟踪技术，利用过去几年引入到浏览器中的新技术去跟踪在同一台机器上使用不同浏览器的用户。这些新技术依靠浏览器使用底层硬件处理所需数据去执行相应操作。举例来说，浏览器给WebGL中3D立方的边应用图像，这一操作是通过机器的GPU完成的，因此这个操作对同一机器上所有的浏览器提供了相同的响应。研究人员还报告了其它可用于跨浏览器跟踪的浏览器功能，其中包括屏幕分辨率加上浏览器缩放比例；CPU虚拟核心数量；字体列表；在HTML5 Canvas和 WebGL中用GPU渲染线、曲线和反锯齿；顶点着色；片段着色器，等等。对Chrome、Firefox、Edge、IE、Opera、Safari、Maxthon、UC Browser和 Coconut的测试显示，跨浏览器指纹跟踪的准确率能达到 99.24%。报告主要作者是毕业于清华的Lehigh大学计算机科学助理教授Yinzhi Cao。
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