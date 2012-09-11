北上广深房价急跌 匿名用户 (得分:0) 2017年01月13日 19时08分 星期五

这是帝国主义走狗的阴谋 天朝的PM2.5是社会主义的PM2.5 民族的PM2.5 匿名用户 (得分:0) 2017年01月13日 19时23分 星期五

哦，知道了 匿名用户 (得分:0) 2017年01月13日 19时24分 星期五

污染严重的城市，加上呼吸系统弱的人估计得少活10年 匿名用户 (得分:0) 2017年01月13日 20时11分 星期五

祖国怎么会有雾霾呢，这一定是美帝西方反华势力亡我之心不死的阴谋 匿名用户 (得分:0) 2017年01月13日 21时02分 星期五

明摆着飞希拉里的鸟窝里去了，唯有你的还没长毛呢 匿名用户 (得分:0) 2017年01月13日 23时38分 星期五