那当然，因为咱们是法制国家嘛。 匿名用户 (得分:0) 2017年01月16日 21时03分 星期一

我也是这么想的，刑法还不够吗？还是档还在避谈人权？ 匿名用户 (得分:0) 2017年01月17日 00时12分 星期二