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中国起草法案打击电击网瘾治疗法
2008年，中国定义了网络成瘾诊断标准，几乎要把网瘾当作精神病看待。随后中国的一些网瘾专家开始采用治疗精神病的最极端方法——电击——去治疗青少年的网络成瘾症。2009年，卫生部下达通告，禁止用电击法治疗网瘾。但通知并没有什么用，电击治疗法仍然大行其道。去年，一位据称在治疗中遭到虐待的少年杀死了自己的母亲。现在，中国正试图对网瘾治疗营进行管理。政府起草了一部法案，严打网瘾治疗营最过分的行为，包括电击和其他“体罚”。医学专家对于这部于本周在中国官方控制的新闻媒体上公布的法案表示欢迎，称它是遏制该行业丑闻的第一步。中国政法大学法学教授曲新久表示，有一种观念在中国非常普遍，即父母对孩子有最高管辖权，就连警察也无权干涉家庭事务。“尽管外界认为这么做是错的，还是有很多家长把孩子送去接受电击治疗，原因就在这里，”曲新久说。这部法律也会限制未成年人每天在家或在网吧玩网络游戏的时间。提供这类游戏的商家也会被强制要求采取措施，监督和限制其使用，比如要求玩家以真实姓名注册。
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