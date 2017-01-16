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中国风电场遭遇产能闲置
在中国，政府大力推动的项目通常都会存在产能过剩的问题，风力发电也不例外。《纽约时报》报道：建在戈壁滩边上的酒泉风电基地象征着中国对主导世界可再生能源市场的渴望。这里是全球最大的风力发电场之一，超过7000台涡轮机沿着黄沙漫漫的地平线成排伫立，发电能力足以满足一个小国的用电需求。但近些天风力机一动不动。虽然外边狂风大作，但由于需求疲软，很多涡轮机都被关闭了。中国各地总计安装了超过9.2万台涡轮机，产能为145吉瓦，几乎是美国风电场的两倍。如今世界上每三台涡轮机中就有一台在中国，而且政府正在以每小时超过一台的速度继续安装涡轮机。但中国的一些最雄心勃勃的风力发电项目并没能充分释放产能。很多项目都在勉力应对全国性经济放缓问题，后者抑制了用电需求。另外一些项目则因地方官员一向偏爱煤炭行业，以及缺少从北方和西部农村地区向中国发展最快的城市送电的传输线路而受阻。甘肃风电产业的产能闲置率在中国位居前列。根据国家能源局整理的统计数据，2015年，该省的弃风率达到了39%。
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