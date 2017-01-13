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人类登陆北美的时间比以前认为的早一万年

科学
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月17日 13时11分 星期二
来自加拿大的冬季部门
人类最早通过白令海峡登陆北美的时间比以前认为的早一万年。在这之前，人类登陆美洲的时间被认为是距今1.4万年，但根据发表在开放获取期刊《 PLoS One》的最新论文，人类最早登陆北美的时间距今2.4万年。加拿大和英国考古研究人员分析了位于加拿大 Yukon 的人类定居遗址Bluefish Caves洞穴中发现的数万骨骼残骸，使用放射性测年法发现最古老的骨骼碎片距今2.3万到2.4万年。
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