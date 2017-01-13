我们应该研究一下支那政权覆灭以后中国人民的出路在何方。
匿名用户
(得分:0) 2017年01月17日 13时39分 星期二
没错
匿名用户
(得分:0) 2017年01月17日 17时00分 星期二
不知道中文版本wiki几乎等于百度么？
匿名用户
(得分:0) 2017年01月17日 16时55分 星期二
教主每天都用不同的姿势吃翔真让人佩服
匿名用户
(得分:0) 2017年01月17日 16时48分 星期二
这个mtjs是精神病患者吧
匿名用户
(得分:0) 2017年01月17日 16时58分 星期二
广告：新进鸡丝教徒可通过站内搜索「你妈 交配」获取《鸡丝洗礼》完整版，搜索结果超二百我们将组成唱诗班
匿名用户
(得分:0) 2017年01月17日 18时06分 星期二
渴求美德而非奖赏。
本站提到的所有注册商标属于他们各自的所有人所有，评论属于其发表者所有，其余内容版权属于 solidot.org(2009-
京ICP证010391号 京ICP备09041801号-166 北京市公安局海淀分局备案号：1101082134
违法和不良信息举报电话：010-62428333-5060 举报邮箱：jubao@zhiding.cn