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加密消息应用Signal的“后门”——Google
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年01月19日 20时33分 星期四 新浪微博分享 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享
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Signal被广泛视为最安全的加密消息应用，如果你仔细观察Signal如何工作的话，你会注意到Google的身影几乎无处不在，也就是说Signal内置了只有Google能使用的后门，如果你信任Google，这也许并不构成大问题。Signal使用了多个Google Play Services，包括Google Cloud Messaging、Google Map和定位。这些服务显然都会向Google泄漏数据，它们的加密连接都不使用固定证书。如果将Google视为敌人的话，事实上Google Play商店中的每一个应用都称得上内置后门——后门实际上无处不在，而Google对你的了解实际上比你以为的多得多。
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