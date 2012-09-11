消息
本文已被查看 439 次
安全研究员发表联署公开信，呼吁卫报撤回 WhatsApp后门报道
卫报上周发表文章称，WhatsApp加密实现方法允许它阅读加密消息。报道称其为后门。这一报道引发了广泛争议，知名的安全研究专家和学者联署发表公开信，呼吁卫报撤回 WhatsApp后门报道。署名的安全专家和加密学者包括了约翰霍普金斯的教授Matthew Green，加密专家Bruce Schneier，Tor核心开发者Isis Lovecruft，宾夕法尼亚大学、康奈尔大学、哥伦比亚大学、密歇根大学、伊利诺斯大学、电子前哨基金会、Cloudflare、Google和Mozilla等机构的安全负责人和专家。公开信将WhatsApp的实现弱点与疫苗进行比较，称疫苗拯救了数百万人的生命，但它也可能在部分人身上产生副作用，甚至可能致命，如果就此报道“疫苗杀死人”劝告人们远离疫苗是不正确的是错误的做法。WhatsApp的加密实现是在仔细权衡后作出的，它很难被利用，称其为后门是不正确的，劝告人们远离WhatsApp是有危险性的，因为其它应用远不如WhatsApp安全。公开信建议卫报在报道此类重要安全问题前先广泛的咨询专家，建议撤回报道并公开道歉。
声明: 下面的评论属于其发表者所有，不代表本站的观点和立场，我们不负责他们说什么。