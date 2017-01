负责全球业务的小米副总裁Hugo Barra 宣布辞职 ,将从中国重返硅谷。Barra在声明中称,“What I’ve realized is that the last few years of living in such a singular environment have taken a huge toll on my life and started affecting my health”,听起来好像是北京的雾霾影响到了他的健康。分析人士认为Barra的辞职对小米全球业务的影响有效,它在海外最大的市场是印度,它已经在印度取得了立足之地,而大部分在印度销售的手机都是在印度组装的。Barra的辞职也可能意味着小米将重新专注于国内市场,中国始终是小米最大的市场,是它的立足之本,而它的市场份额已经从第一落到了第四,国内的竞争对手成功复制了小米的策略并进行了创新。