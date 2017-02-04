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中国在人工智能领域挑战美国
中国正在人工智能领域挑战美国的地位，中国在该领域发表的论文数量以及耗费巨资建造的世界最强大超算都是证据。《纽约时报》报道称，在五角大楼酝酿把AI引入军队的计划时，中国的研究人员也正在这个新兴科技领域大步前进。中国进步迅速，使美国的军事战略专家和科技专家围绕中国究竟只是在模仿进步，还是在进行很快便会在该领域超过美国的独立创新展开了一场争论。百度首席科学家吴恩达称，美国可能有些过于目光短浅和自信，理解不了中国竞争的速度。“很多时候，中国和其他地方都在同时发明某样东西，或是先在中国发明出来了，后来传到了海外，”他说。“但美国媒体只报道美国的版本。这导致外界误以为那些想法是现在美国发明出来的。”科大讯飞就是中国的进步在美国基本未获报道的一个重要例子。这家人工智能公司侧重语音识别和自然语言理解，在多项国际语音合成和中英文文本互译比赛中获奖。该公司自称正在与科技部合作，研发一款“人形应答机器人”。中国的科技工作者则表示，该公司在监控技术的研发上同政府关系密切。
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