消息
本文已被查看 354 次
活出你的数学人生
数学会议通常不会出现起立鼓掌，但Francis Su上个月的告别演讲赢得了这一荣誉。Francis Su为华人移民的后代，在哈佛获得博士学位，是Harvey Mudd学院的数学教授，2015年2月1日到2017年1月31日之间担任美国数学学会主席，是数学学会历史上首位有色人种主席。他的离任演讲从数学家角度谈论了人类终极福祉这一宏大的话题，他从一位囚犯的故事说起：Christopher是一位高度戒备的监狱囚犯，他在21岁时因卷入了一系列持枪抢劫而被判了32年徒刑，在监狱里他花了7年时间自学了代数、三角、几何和微积分，他写信给 Su询问如何继续数学工作的建议。Su在说完这个故事后问道：当你在思考谁应该从事数学职业时，有没有考虑过Christopher？Su回忆了他的求学生涯，他如今被视为一名成功的数学家，但在求学过程中他多次被建议不应该从事数学。为什么要从事数学？如果数学是人类追求终极幸福的一种媒介，那么每个人都应该有机会参与进来。他指出，数学界存在多个结构性障碍决定谁有机会能在数学领域取得成功——从要求被录取的研究生院到隐含假定谁看起来有望成为崭露头角的数学家。亚里士多德认为能通过行使美德去追求人类的终极幸福，Su描述了从事数学的五大基本美德：游戏、美丽、真理、公正和热爱（play, beauty, truth, justice and love）。
活出你的数学人生 | 2条评论
声明: 下面的评论属于其发表者所有，不代表本站的观点和立场，我们不负责他们说什么。