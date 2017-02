全世界16万台联网打印机接受一名黑客的指令 打印了ASCII 艺术图 ,黑客同时发送的警告信息显示:“Hacked. Stackoverflowin/stack the almighty, hacker god has returned to his throne, as the greatest memegod. Your printer is part of a flaming botnet. Your printer has been pwn'd."这位叫Stackoverflowin/stack的黑客自称不到18岁,他说自己是在阅读了打印机相关安全文章之后开始调查联网打印机,他写了一个脚本扫描开放端口访问的联网打印机(如9100、631和515端口)。物联网搜索引擎Shodan.io显示有14.3万台设备开放了9100端口访问。这位少年黑客称他利用了施乐打印机Web界面的远程访问漏洞去控制打印机,表示入侵联网打印机非常轻松。