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Google在中国“玩”不起来
The Informationy援引消息来源报道（付费墙），Google正与网易谈判组建合资企业将其应用商店 Google Play 引入中国。过去几年，Google Play入华的传言不绝于耳，但都没有变成事实。即使Google真的发布了 Google Play的一个中国版本，彭博社的一篇评论认为搜索巨人的应用商店也难以取得多少立足之地。在中国，审查不仅仅是一种信息控制的工具，同时也被用作保护主义的工具。Google在2010年离开中国，除了审查，还有一个原因是它被政府支持的本土搜索引擎百度打败了。因为Google Play在中国的缺席，腾讯和奇虎等众多应用商店已经填补了Google留下的空白。而应用商店要想取得一席之地需要被预装在移动设备上，没有预装的应用商店在消费者眼里基本上是不存在的。今天中国的消费者可以通过VPN等工具间接的访问Google Play，但很难付费购买应用。如果Google真的愿意接受中国苛刻的审查条件，那么Google将会再次变成中国特色的谷歌，而不再是人人喜欢的Google，这对北京来说是一场胜利。
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