微软使用过的版本控制系统 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自没人想到有今天部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年02月07日 21时03分 星期二 新浪微博分享 微软在 宣布 Git虚拟文件系统GVFS时透露了一个消息：昔日将Linux视为大敌的软件巨人将Linux之父 Linus Torvalds 开发的开源分布式版本控制系统Git 用于管理 Windows 的源代码。微软软件传统上使用的版本控制系统叫 Source Depot，它是一个私有和仅供内部使用的集中式版本控制系统，据信是 Perforce 商业版本控制系统的一个定制版本。雷德蒙巨人曾经开发过自己的版本控制产品，早期有SourceSafe，近期有Team Foundation Server (TFS)的Team Foundation Version Control (TFVC)，基于集中模式的可扩展版本控制系统。TFS不仅可用于版本控制，还支持bug跟踪、测试、自动构建和项目管理。但微软的大型遗留产品如Windows和Office仍然在继续使用Source Depot，Source Depot和TFVC都是集中式的客户端服务器模式。从2013年起，微软开始在 TFS中整合了分布式的Git，今天的TFS和Visual Studio都支持集中式和分布式的版本控制系统。在Git得到第一方支持之后，加上微软开始拥抱开源模式，Git在公司内部快速普及，除了开源产品使用外，闭源产品如 Windows 如今也拥抱了Git

微软使用过的版本控制系统 | 1条评论 条评论

显示选项 样式: 平铺 嵌套平铺 嵌套线形

声明: 下面的评论属于其发表者所有，不代表本站的观点和立场，我们不负责他们说什么。