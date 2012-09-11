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印度考虑提供基本收入
发达国家如芬兰从上个月开始了为期两年的基本收入社会实验，发展中国家如印度也在思考提供基本收入。基本收入旨在解决陷入困境的福利制度所面临的问题，以印度为例，它向居民提供了多达950项福利方案，包括了食物、饮用水、化肥方面的补贴，占用大量的政府预算，但在实践过程中穷人并没有得到多少好处。用基本收入去取代大部分福利方案，以直接发钱的方式让穷人真正受益。印度提议的基本收入是每年给每个人发放 7,620卢比，不到城市居民一个月的最低薪水，这笔收入不可能提供舒适的生活，但可以将绝对贫困比例从 22%减少到0.5%以上。二十世纪有影响力的经济学家米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）和弗里德里希·哈耶克（Friedrich Hayek）都认为，某种形式的保障收入是政府减轻贫困的最佳途径。在他的著作《法律、立法与自由》中，哈耶克将该政策作为给予每个人经济自由的一种方式加以提出："给每个人提供一定的最低收入保障，或者是当人们无法供养自己时给予人们支持的底线保障；似乎不仅是对所有人的共同风险完全合法的保护，也是一个伟大社会的必要组成部分，在这样的社会中个人不再对自己所出身的特定小群体的成员提出特别的要求。"随着社会福利受到越来越多的财政和政治压力，一些人认为基本收入是一个显而易见的解决方案。
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