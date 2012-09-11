Brave的比特币支付平台能否拯救在线出版 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自不会有多少人用部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年02月08日 16时41分 星期三 新浪微博分享 Mozilla 联合创始人、JavaScript 作者 Brendan Eich 的新浏览器项目 Brave 提供了两种商业模式 ：无广告模式，用户以比特币的形式支付月费，享受没有广告的浏览体验，Brave 则根据用户浏览的网站向这些网站分配收入；广告替代模式，也就是用 Brave 广告网络的非侵入式广告替代旧的广告，在这一模式下用户能通过浏览广告获取一部分比特币收入，用户可以选择将这笔钱捐给自己喜爱的网站，或者将这笔收入转移到自己的账号去进行消费。现在，Brave 开始提供一个比特币支付平台 ，使用该浏览器的用户可以选择创建一个钱包，钱包将由一家叫 BitGo 的公司托管，用户可以向钱包转入比特币，设定一个想要在网络浏览上花多少钱的值。一个月之后，由你和 BitGo 签名的比特币交易将这笔资金转入 Brave 的钱包，由 Brave 向网站分配收入，它从每一笔交易中提成5%。为了吸引没有比特币或不知道比特币的用户， Eich 和 Brave设计师确保比特币尽可能的隐身。没有比特币的用户可使用信用卡或借记卡向钱包充值，交易将由 Coinbase 处理。比特币支付旨在向因为广告屏蔽而损失广告收入的网站出版商提供一个替代收入来源，而广告是在线出版商最主要的收入来源。

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