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论文撤回点燃中国使用囚犯器官的争论
《Liver International》期刊因器官来源的伦理问题而决定撤回一篇发表于 2016 年的肝脏移植论文。这起行动始于澳大利亚临床伦理学家 Wendy Rogers 及其同事的呼吁。中国前卫生部长黄洁夫在2005年首次公开承认中国90%以上的移植手术的器官来源于已经执行死刑的囚犯。2015年中国宣布停止使用囚犯器官，但由于缺乏透明度，外界对此持怀疑态度。由浙江大学第一附属医院郑树森等人署名的论文《Safety limitations of fatty liver transplantation can be extended to 40%: Experience of a single centre in China》分析了2010年4月到2014年10月之间进行的563例肝脏移植，器官移植手术发生在禁令前，因此 Rogers 组织了抗议，认为发表使用囚犯器官的研究在道德上是不合适的。《Liver International》期刊要求作者所在的医院提供器官不是来源于囚犯的官方文件证据，但没有得到回应。因此该期刊决定撤回论文，并终生禁止论文署名作者在期刊发表论文。
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