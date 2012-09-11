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纸质书再次复兴
电子书阅读器的日益流行并没有让纸质书消失，事实上纸质书再次出现了复兴，一个主要原因是电子书比纸质书都贵。
英国连锁书店 Waterstones 在 6 年亏损后，去年恢复盈利。美国纸质图书销售增长 3%，同时电子书的销售下降。数字技术没有推动出版业爆发音乐、电视和新闻领域的那种革命，我们仍然喜欢读书。 图书持续受欢迎，被普遍誉为温暖人心的传统价值故事胜过了冰冷的技术。然而，这并非故事的全部。它同样可以被解读为亚马逊成长的故事：如果你降价，人们就会更多购买，如果你提价，他们就会减少购买。以 John Grisham 的新畅销书《吹口哨的人》(The Whistler) 为例，它本周在亚马逊的精装本售价为 14.47 美元，而 Kindle 上的售价是 14.99 美元。
英国连锁书店 Waterstones 在 6 年亏损后，去年恢复盈利。美国纸质图书销售增长 3%，同时电子书的销售下降。数字技术没有推动出版业爆发音乐、电视和新闻领域的那种革命，我们仍然喜欢读书。 图书持续受欢迎，被普遍誉为温暖人心的传统价值故事胜过了冰冷的技术。然而，这并非故事的全部。它同样可以被解读为亚马逊成长的故事：如果你降价，人们就会更多购买，如果你提价，他们就会减少购买。以 John Grisham 的新畅销书《吹口哨的人》(The Whistler) 为例，它本周在亚马逊的精装本售价为 14.47 美元，而 Kindle 上的售价是 14.99 美元。
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