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东西方思维差异

科学
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年02月10日 20时22分 星期五
来自到党组织去工作部门
直到最近，科学家才开始重视全球范围内思维方式的多样性。2010 年，期刊《行为与大脑科学》发布了一篇论文，认为大多数心理学家的实验对象都是 "来自西方、受过良好教育、积极进取、有钱、有民主思想的人"，或者也可将其简称为 "Weird"（western, educated, industrialised, rich 和 democratic 的首字母）。科学家们心照不宣的前提是，他们选择的实验对象能够代表全世界所有人的广泛特征——科学家们认为，所有人基本上是差不多一样的。如果这是真的，那么西方科学家实验样本的不平衡就不是什么问题了。然而，少数以其他文化下长大的人作为实验对象的研究，却展示了不同的研究结果。最显著的差异之一有关 "个人主义" 和 "集体主义" 这两个概念；不论你认为自己是独立的、自主的，或认为自己与周遭他人密切相连，认为集体的价值高于个人价值，总体而言——当然也有许多例外——西方人中个人主义者更多，而来自印度、日本和中国等国家的亚洲人中，集体主义者更多。在很多情况下，两方的差异非常明显。当被问及有关态度和行为的问题时，生活在更个人主义的西方社会的人们，倾向于将个人成功至于集体成就之上，这反过来也激励人们寻求更多个人尊重，追求更多个人快乐。
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东西方思维差异 | 2条评论
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  • 关键是“适应度”的问题(得分:1 )

    mtjs(11507) Neutral 发表于2017年02月10日 21时11分 星期五
    就按这篇文章的所谓“东西方”用同样的适应度来说：
    西方个体差异度较大，遗传迭代振荡和随机性较大，会收敛的较快，容易早熟和收敛于局部最优解。
    东方个体差异度小，遗传迭代过程缓慢，收敛的较慢，但不容易早熟，收敛于全局最优解。
    --
    ✎﹏﹏ Knowledge is power.
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  • 再差差不过阶级差异(得分:1 )

    cutdick(35163) Neutral 发表于2017年02月10日 21时24分 星期五
    In the deepest ocean, the bottom of the sea
    Your eyes, they turn me
    Why should I stay here?
    Why should I stay?

    I\'d be crazy not to follow
    Follow where you lead
    Your eyes, they turn me

    Turn me into phantoms
    I follow to the edge of the earth and fall off

    Yeah, everybody leaves if they get the chance
    And this is my chance

    I get eaten by the worms and weird fishes
    Picked over by the worms and weird fishes
    Weird fishes, weird fishes

    Yeah, I hit the bottom, hit the bottom and escape, escape
    I hit the bottom, hit the bottom and escape, escape
    --
    让支产阶级在刘产主义革命面前颤抖吧！刘产阶级在革命中失去的只是王敏，得到的将是全固点！ http://www.cheer-key.com.cn/en/Index.asp
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