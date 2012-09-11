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东西方思维差异
直到最近，科学家才开始重视全球范围内思维方式的多样性。2010 年，期刊《行为与大脑科学》发布了一篇论文，认为大多数心理学家的实验对象都是 "来自西方、受过良好教育、积极进取、有钱、有民主思想的人"，或者也可将其简称为 "Weird"（western, educated, industrialised, rich 和 democratic 的首字母）。科学家们心照不宣的前提是，他们选择的实验对象能够代表全世界所有人的广泛特征——科学家们认为，所有人基本上是差不多一样的。如果这是真的，那么西方科学家实验样本的不平衡就不是什么问题了。然而，少数以其他文化下长大的人作为实验对象的研究，却展示了不同的研究结果。最显著的差异之一有关 "个人主义" 和 "集体主义" 这两个概念；不论你认为自己是独立的、自主的，或认为自己与周遭他人密切相连，认为集体的价值高于个人价值，总体而言——当然也有许多例外——西方人中个人主义者更多，而来自印度、日本和中国等国家的亚洲人中，集体主义者更多。在很多情况下，两方的差异非常明显。当被问及有关态度和行为的问题时，生活在更个人主义的西方社会的人们，倾向于将个人成功至于集体成就之上，这反过来也激励人们寻求更多个人尊重，追求更多个人快乐。
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