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谷歌搜索亚马逊时显示了一个恶意广告
cutpigsrollaroundint 写道 "本周三，任何人在谷歌上搜索 Amazon 时会显示了一条恶意广告，而你可能并没有意识到。好消息是，不像其他恶意广告那样，你的机器不会被感染恶意软件。如果有人去点那个广告链接时会发现，它不像你想象的那样把你带向 Amazon.com，而是假的微软 Windows 的支持网站。在这个网站上，骗子会诱骗用户去拨打一个号码，因为用户害怕他们的计算机被感染恶意软件。这则广告出现在谷歌搜索 "amazon" 结果的最顶端，即显示在了亚马逊官网的上方。尚不清楚有多少人看到了这条广告，更别说点击它了。但根据谷歌自家的统计数据，亚马逊是在同类零售商中最常被搜索的，大概有百万计的搜索者。恶意广告是怎么通过各种级别的审查，并展示在热门的广告位上的，仍然是个谜。根据谷歌的博客，去年它移除了 17 亿违反其广告政策的广告。这个恶意广告看起来像是链接到亚马逊的，但用户点击时，却指向骗子的网站。页面会针对你的操作系统显示不同的内容，微软用户会显示一个微软商标和蓝屏死机的消息（blue-screen-of-death），而 Mac 用户则被告知他们感染了加密勒索软件（crypto-ransomware）。如果用户试图退出页面，则会弹出一个窗口，其中的脚本会一直在地址栏里添加随机字符，导致浏览器和计算机死机。基于我们的测试，它会根据你使用的浏览器和操作系统，页面可能会强制全屏以阻止点击。在我们发布文章时，广告已不在显示。谷歌的发言人称，谷歌对具体广告不予置评。亚马逊对此还未评论。（zdnet 短暂地移除了这个报道，现在从 404 恢复正常了，渣翻） "