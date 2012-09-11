GitHub Commit 数据揭示最流行的周末编程语言 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自函数语言部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年02月12日 19时20分 星期日 新浪微博分享 程序员周末休息时也会写代码，但他们未必会使用工作语言，而是会选择一个自己偏爱的语言，这些语言可以被称为周末语言。Google 的 Felipe Hoffa 根据周末的 Commit 活跃量评出了 最流行的周末语言 ，和最不流行的周末语言。在这之前，Hoffa 还通过分析 GitHub 代码库 判断出 程序员缩进时使用空格键还是 Tab 键。最流行的周末编程语言包括：Rust、Glsl、D、Haskell、 Common Lisp、Kicad、Emacs Lisp、Lua、Scheme、Julia、Elm、Eagle、 Racket、Dart、Nsis、 Clojure、 Kotlin、Elixir、F#、Ocaml；最不流行的周末语言是：Nginx、Matlab、 Processing、Vue、Fortran、Visual Basic、Objective-C++、Plsql、Plpgsql、Web Ontology Language、Smarty、Groovy、Batchfile、Objective-C、Powershell、Xslt、Cucumber、Hcl、Puppet、Gcc Machine Description。

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