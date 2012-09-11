消息
本文已被查看 58 次
特朗普 Twitter 言论不再影响股市
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年02月13日 11时35分 星期一 新浪微博分享 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享
来自FAKE NEWS 中国百货公司接手部门
来自FAKE NEWS 中国百货公司接手部门
在美国零售连锁店 Nordstrom 决定停销伊万卡 (Ivanka Trump) 的服装后，她的父亲也就是美国现任总统通过 Twitter 账号@realDonaldTrump 实施反击。他发消息称：“@Nordstrom 对我的女儿如此不公…… 太差劲了！”从许多层面来说，这么做都令人震惊。且不提一位总统通过 Twitter 向个别公司发起攻击看上去不够得体。对 Nordstrom 的抨击标志着，特朗普 (Donald Trump) 首次动用白宫讲坛捍卫其家族品牌。此举跨过了一条新的、小家子气的红线。但这个故事还有更重要的二次曲折，它可能给企业董事会带来出乎意料的慰藉。在特朗普在 Twitter 上发动攻击之后，Nordstrom 股价虽短暂下跌，却在当天收涨 4.1%。它不是个别现象。对被 @realDonaldTrump 账号攻击过的企业的分析发现：到目前为止，不论有没有媒体炒作，特朗普在 Twitter 发布的消息对股价的影响都出乎意料地低。下次总统试图用他的 @realDonaldTrump 恫吓一家企业的时候——几乎可以肯定会有下一次——企业董事会最好记住诺思通的例子。尽管总统的权力很大，他的实权力和象征性权力是有界限的，即使没人准确知道这些界限究竟应该划在哪里。