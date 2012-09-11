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墨西哥苏打税支持者成为政府间谍软件的目标
含糖饮料的健康风险正日益引起公众的注意，为了减少含糖饮料的消费，墨西哥在 2014 年通过了所谓的“苏打税”。然而饮料行业的游说十分强大，墨西哥立法议员在2015年尝试将苏打税减半但未获成功。为了回应反苏打税的政治压力，非政府的公共健康组织和食品科学家计划在 2016 年年中发起了一场宣传活动去支持苏打税。这些支持者随后成为了政府间谍软件的攻击目标。墨西哥公共健康国家研究院的 Simón Barquera 博士、非政府组织 Power of the Consumer 的 Alejandro Calvillo、CounterWEIGHT Coalition 的协调员 Luis Encarnación 收到了一系列引诱他们点击恶意链接的短信，这些短信的内容声称他们的女儿发生了事故，妻子有外遇，诸如此类。恶意链接试图安装以色列公司 NSO Group 的间谍软件 Pegasus。NSO Group 自称只向政府执法机构出售间谍软件，但它的间谍软件过去几年被发现针对了记者、非政府组织成员，而不是反恐或打击罪犯。更详细的信息可阅读公民实验室的报告。