印度用一枚火箭成功发射 104 颗卫星 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自比比数量部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年02月15日 16时25分 星期三 新浪微博分享



印度空间研究组织（ ISRO）周三创造了单枚火箭卫星发射数量最多的历史记录：它在 Sriharikota 的 Satish Dhawan 航天中心用 PSLV-C37 运载火箭 印度空间研究组织（ ISRO）周三创造了单枚火箭卫星发射数量最多的历史记录：它在 Sriharikota 的 Satish Dhawan 航天中心用 PSLV-C37 运载火箭 成功发射了 104 颗卫星 。104 颗卫星中有 3 颗来自印度，其中包括主负荷地球观测卫星 Cartosat-2D，两颗陪星 INS-1A 和 1B（INS 代表 ISRO Nanosatellite），另外 101 颗属于立方体卫星，96 颗属于美国的 Planet Labs，以色列、阿联酋、荷兰、瑞士和哈萨克斯坦各拥有一颗。 Cartosat-2D 重 714 公斤，预计服役五年；INS-1A 重 8.4 公斤，携带了测量阳光反射和研究太空辐射对飞船电子设备影响的仪器； INS-1B 重 9.7 公斤，携带了 Earth Exosphere Lyman Alpha Analyser 仪器 和 Origami Camera 相机；大部分立方体卫星主要被用于组建 Planet Labs 的地球成像卫星星座。

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