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Google 的新操作系统 Andromeda
Google 计划将桌面操作系统 Chrome OS 与移动操作系统 Android 合并成 Andromeda OS 已经不是新闻，但 Google 的野心显然不只是为了创建一个 Android 的简单继承者。Daniel Matte 通过Google 的开源项目代码深入挖掘了 Andromeda OS 的信息。他指出新操作系统的真正名字叫Fuchsia，其内核或微内核名字叫 Magenta，Google 想在 Fuchsia 中用 Magenta 取代 Linux 内核，新操作系统将支持 ARM、x86 和 MIPS 处理器架构，能运行在使用英特尔处理器的笔记本电脑上。Google 为新操作系统开发了新的 API Mojo，而 Android 预计将会作为旧 API 和运行时运行在 Andromeda 的一个遗留环境中。Mojo 最初源自于 Chromium，它将被用于创建 Andromeda 应用，支持 C/C++、Dart、Go、Java、Python 和 Rust 语言。Matte 猜测 C/C++ 将用于原生应用开发，Go 用于网络，Java 用于 Android，Python 用于脚本，而 Rust 可能用于开发部分内核。但还有很多人怀疑新操作系统其实并不存在。
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