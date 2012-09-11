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丘吉尔谈外星生命
多产的英国前首相丘吉尔也曾发表文章谈论外星生命。写于1939年的11 页草稿可能是为一份报纸撰写的，1950 年代丘吉尔对它进行了补充，但从未发表。1980 年代，草稿辗转来到美国一家博物馆，但直到去年才被重新发现。在这篇论文里，丘吉尔比科学界早 50 多年定义了适合生物居住的区域。我们是否独存于宇宙？丘吉尔问道。他的论文采用哥白尼原则（Copernican Principle），即地球上的人类不应该是茫茫宇宙中唯一的生命。丘吉尔把生命定义为 “抚育和繁殖”，并特别提到液态水的重要性，认为 “我们已知的所有生物都需要水”。丘吉尔写道，“也许在不久的将来，人类可以前往月球甚至金星、火星旅行。"”但他认为在太阳系中只有地球和金星适合生存，后来的科学研究则认为一些环绕在木星和土星周围的冰冻卫星才可能存在生物。丘吉尔还在文中有针对性地写道，“我不会因为人类文明取得过的巨大成就而相信地球是茫茫宇宙中的唯一居住地，更不会认为人类就是最高级的生物。”
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