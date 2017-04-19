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特朗普准备修改 H-1B 程序鼓励雇佣美国人

USA
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年04月19日 11时20分 星期三
来自让美国人变得更伟大部门
特朗普签署行政令准备改变 H-1B 签证发放规则，以鼓励优先雇佣美国工人。特朗普的行政令要求各政府部门进行评估，加强实施移民法和对外国工人进入美国做出规定的其它法律。该行政令还提出 150 天的各联邦机构评估期，以发现那些削弱当前 “买美国货” 倡议的漏洞和豁免情况。“买美国货、雇美国人”行政令出台正直特朗普政府执政将近百日之际。特朗普称，该行政令实现了一项竞选主要承诺，向全世界发出了一个强有力的信号，那就是美国政府将保护本国工人和本国就业岗位，最终实现美国优先。
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