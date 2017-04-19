原来美国一直以来都是以国外优先啊？
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 11时36分 星期三
克林顿给钱就卖，犯罪夫妻档
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 12时47分 星期三
说得我都有点想念我家希拉里了，这感情有点复杂，不好描述，有点客里空。
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 12时53分 星期三
伪善而已
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 13时43分 星期三
唤起民族主义、爱国热情有什么不好？无耻的犹太商人会在任何必要时随时转型为法西斯纳粹。
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 13时59分 星期三
行了行了，教猪歇歇吧，您的意思俺们都明白了，俺们都是法西斯纳粹还不行吗？
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 14时06分 星期三
lot我爱你！！！！
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 11时58分 星期三
爱国主义是一种有害的、精神错乱的白痴形式。--萧伯纳
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