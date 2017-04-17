可能将成为歼28的核心动力（《人民网：歼28或可拯救太阳系》）
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 21时10分 星期三
楼上是煞笔，证明完毕
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 21时27分 星期三
负质量如果是真的...可以说找到了另外一个世界...
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 21时52分 星期三
人造重力和反重力
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 22时19分 星期三
水瓶里面的泡泡
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 22时30分 星期三
神神叨叨, 连个视频也没有, 真想把这些科学家拉出来打一顿
匿名用户
(得分:0) 2017年04月19日 22时54分 星期三
没有人足够完美，以至可以未经别人同意就支配别人。--林肯
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