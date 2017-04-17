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物理学家创造出负质量流体

科学
pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年04月19日 21时08分 星期三
来自零质量部门
华盛顿州立大学的物理学家创造出了一种负质量流体，顾名思义，推它，它不是向推动的方向加速，而是朝着相反的方向加速。研究报告发表在《Physical Review Letters》期刊上。电荷有正负，质量推测也有正负。我们所熟悉的世界是正质量世界，受牛顿第二运动定律的支配，力等于质量乘以加速度，或 F=ma。如果你推动一个物体，它将朝着力施加的方向加速。但如果质量是负的，物体将向你的方向加速。研究人员通过玻色—爱因斯坦凝聚创造出一个负质量的条件。
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