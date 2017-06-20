特斯拉致命车祸：无论是车主还是自主驾驶系统都没有发现拖挂车 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自作死部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年06月21日 20时10分 星期三 新浪微博分享 去年五月，一辆特斯拉 Model S 汽车与一辆大型拖挂车发生致命交通事故，40 岁的车主 Joshua Brown 不幸死亡。这是首例涉及到自主驾驶的 致命车祸 。根据美国车祸调查人员的 报告 ，无论是车主还是自主驾驶系统都没有发现拖挂车。调查报告披露， Brown 的最后动作是将汽车巡航速度设定在 74mph，超过了 65mph 的车速限制，但又没有高到要交通警察赶过来开罚单。从车载系统获取的数据显示，Brown 的最后旅程持续了 37 分钟，期间他的手放在方向盘上的时间仅为 25 秒，他完全依靠自主驾驶系统开车。因为手长时间脱离方向盘，汽车发出了六次声音警告。当汽车撞上拖挂车时，安全气囊没有打开，当汽车之后撞到树安全气囊才打开，这个时候车主可能已经死亡了。在车祸发生之后，系统的刹车应用参数仍然设定为 not applied 状态，意味着自主驾驶系统没有尝试停车或立即刹车。这证实了特斯拉去年的声明：因为白色的强光照无论是驾驶员还是自主驾驶系统都没有注意到拖挂车的白色车身。

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