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好莱坞工作室是如何被黑的
在好莱坞眼里，Windows 7 已经是上古操作系统了。去年底，自称 The Dark Overlord (TDO) 的黑客或黑客组织尝试勒索好莱坞工作室 Larson Studios，之后又转向视频服务商 Netflix，失败后黑客公开了当时尚未上映的电视剧 《Orange Is the New Black》第五季前十集。黑客是如何入侵工作室的？Variety 发表文章披露了整件事的细节。文章称，在圣诞节前，黑客向工作室的主席 Rick Larson 和其妻子 Jill Larson 发去了短信，之后又发送了电子邮件，在圣诞节的早晨，公司的 IT 主管赶回了公司，检查黑客的声明，发现他们的服务器确实遭到了入侵，数据遭到窃取后全部删除。黑客向 Larson 勒索比特币赎金。工作室通知了 FBI ，但 FBI 没有提供多少帮助，他们随后请了安全公司进行调查。调查发现，The Dark Overlord 扫描互联网寻找能入侵的旧版本系统，而 Larson Studios 仍然有一台运行 Windows 7 的旧电脑，黑客利用这台电脑入侵了该公司。在今年 1 月，工作室决定按照黑客要求支付 50 比特币的赎金。但随后的发展出乎他们的意料，黑客被发现还接触了其它工作室和公司如 Netflix 进行勒索，遭到失败后公开了窃取的影集。黑客甚至还联络 Larson Studios 解释他们为什么这么做——因为工作室违反了双方达成的协议，将事件告诉给了 FBI。Rick Larson 从这件事中得到的教训是“不要信任黑客”。
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