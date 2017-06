在好莱坞眼里,Windows 7 已经是上古操作系统了。去年底,自称 The Dark Overlord (TDO) 的黑客或黑客组织尝试勒索好莱坞工作室 Larson Studios,之后又转向视频服务商 Netflix,失败后黑客 公开了 当时尚未上映的电视剧 《 Orange Is the New Black 》第五季前十集。黑客是如何入侵工作室的?Variety 发表文章 披露了整件事的细节 。文章称,在圣诞节前,黑客向工作室的主席 Rick Larson 和其妻子 Jill Larson 发去了短信,之后又发送了电子邮件,在圣诞节的早晨,公司的 IT 主管赶回了公司,检查黑客的声明,发现他们的服务器确实遭到了入侵,数据遭到窃取后全部删除。黑客向 Larson 勒索比特币赎金。工作室通知了 FBI ,但 FBI 没有提供多少帮助,他们随后请了安全公司进行调查。调查发现,The Dark Overlord 扫描互联网寻找能入侵的旧版本系统,而 Larson Studios 仍然有一台运行 Windows 7 的旧电脑,黑客利用这台电脑入侵了该公司。在今年 1 月,工作室决定按照黑客要求支付 50 比特币的赎金。但随后的发展出乎他们的意料,黑客被发现还接触了其它工作室和公司如 Netflix 进行勒索,遭到失败后公开了窃取的影集。黑客甚至还联络 Larson Studios 解释他们为什么这么做——因为工作室违反了双方达成的协议,将事件告诉给了 FBI。Rick Larson 从这件事中得到的教训是“不要信任黑客”。