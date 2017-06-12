Chelsea Manning 的泄密没有对美国的国家安全造成严重的伤害 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年06月22日 21时01分 星期四 新浪微博分享 她将美国在阿富汗和伊拉克战争期间的约 25 万份外交电报和约 48 万份军队报告交给了 Wikileaks。这些泄露加在一起，构成了美国历史上最大的机密记录泄漏事件，为 Edward Snowden 扫清了道路，并且令 Julian Assange 的形象得到提升，此前 Assange 在黑客圈以外少有人知。“要不是 Chelsea Manning，”2009 年至 2011 年担任助理国务卿的 P.J.Crowley 最近告诉我，“Julian Assange 无非就是另一个处在边缘地位，对他心目中美国霸权主义傲慢感到愤怒的小角色。”Denver Nicks 曾经写过一本关于 Manning 案的书，用他的话来说，Manning 的行为从广义上来说，代表着“信息时代自身开始爆炸”：一个新时代，现在内情泄漏可以成为武器，数据安全至关重要，而隐私则让人感到虚幻。” 五角大楼的一份报告 认为 ，Chelsea Manning/Bradley Manning 的泄密没有对美国在阿富汗和伊拉克的战争造成重大的战略影响。《纽约时报杂志》也在上周发表了一篇采访出狱后的 Chelsea Manning 的 长篇报道 （中文网正在 翻译 ）。报道称：

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