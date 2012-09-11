Linus Torvalds 解释为什么 Linux 仍然让他惊讶 腾讯分享 豆瓣分享 人人分享 网易分享

来自不喷了部门 pigsrollaroundinthem (39396)发表于 2017年06月25日 15时12分 星期日 新浪微博分享 Linus Torvalds 首次出席了在中国举行的 LinuxCon + ContainerCon + CloudOpen China 会议，谈论了 Linux 诞生二十五年来 仍然让他感到惊讶和激励他的事情 。Linus 说，“令我感到有意思的是，我认为已经稳定的代码仍然在持续得到改进；有些代码我们已经很多年没有接触，然后有人现身提出了改进，或者针对我认为没人使用的代码递交了 bug 报告。我们有新的硬件，有开发中的新特性，但旧的基础的东西仍然被人关注和获得改进。”Linus 称他喜欢自己的工作，这份工作没有太多的压力，但在技术上令人感兴趣又富有挑战性。他偶尔会短暂从这份工作中脱身，比如花了 2 到 3 周时间开发了 Git，但中断的时间越长他越感到无聊。他从没有感到需要更长时间的休息。Linus 称，他们的工作流程能持续更长时间，Linux 仍然有强有力的维护者团队，当维护者变老变胖，会有新人来接替。他不认为需要担心未来二十年。Linus 对 Git 的流行感到意外，他本以为 Git 版本控制系统主要应用于 Linux 项目，因为 Git 是根据 Linux 的开发需要设计的。然而今天，在某些圈子里，Git 比 Linux 更知名。

Linus Torvalds 解释为什么 Linux 仍然让他惊讶 | 1条评论 条评论

显示选项 样式: 平铺 嵌套平铺 嵌套线形

声明: 下面的评论属于其发表者所有，不代表本站的观点和立场，我们不负责他们说什么。