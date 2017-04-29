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2017年的Linux内核防护依然脆弱
HardenedLinux 写道 "Linux 内核 “社区” 对待安全的优先级并不高，虽然经历了 2000 年代的多次大规模漏洞利用事件但并没有让 Linus Torvalds 本人改变 "A bug is bug" 的哲学，由于 Linux 内核的安全问题逐渐影响到了 Android 和 IoT 设备，一次
华盛顿邮报的曝光促使了 KSPP（Linux 内核自防护项目）的成立，KSPP 是由 Linux 基金会旗下的 CII（基础架构联盟）管理，其吸纳了来自诸多大厂商（Google, RedHat, Intel, ARM 等）的工程师进行联合工作，可惜的是两年的时间过去了，KSPP 大多时候只是在重复的抄袭 PaX/Grsecurity 的各种特性以获得各自雇主那里的 KPI 和 credit，各种混乱的代码合并到了 Linux 主线影响了 PaX/Grsecurity 的正常开发，这也是 PaX/Grsecurity 关闭公开访问 test patch 的主要原因之一，最近由 Qualys 曝光的 Stack clash 是一个古老的漏洞利用平面的工程化，这威胁到了几乎所有类 UNIX 系统（包括 GNU/Linux）的安全，当 Linux 内核 x86 的 maintainer 之一 Andy Lutomirski 问及 PaX/Grsecurity 是如何修复时 Linus 直接回复了 Grsecurity 是垃圾，有趣的是当 PaX/Grsecurity 的作者之一 Spender 曝光了一些内核最近的 silent fix 以后 Linus 居然 “邀请”PaX team/Spender 直接贡献代码到 Linux 内核代码，这是不大可能发生的，因为今天所谓的内核 “社区” 主要是由一帮大厂商的雇员组成，没有人有义务免费的贡献代码去帮助那些需要从雇主那里获得 KPI 的工程师，更讽刺的是， stack clash 的部分修复居然来自 PaX/Grsecurity 于 2010 年的代码，Linus 说 PaX/Grsecurity 是垃圾也等同于打 KSPP 的脸，因为 KSPP 还在继续抄袭 PaX/Grsecurity，而针对 Linux 内核的漏洞利用是否大规模被恶代使用只是曝光与否的问题。此外，虽然 Stack clash 的 * EMBARGOED" 从开始到现在已经 1 个月，但至今 CVE-2017-1000370(offset2lib bypass) 仍然未修复，RedHat 网站上所谓的 "Under Investigation" 只是继续等待 Linux 主线内核的修复，或许要让 Linux 内核安全有所改善我们需要更多的 stack clash 和 DirtyCow 持续曝光。
因为利益的关系，Linux 基金会对自由软件社区和 GPL 已经非常不友好，虽然 Greg K-Hartman 一直强调 Linux 基金会是一个非盈利组织，但一个 NGO 的 CEO 为什么有高达 49 万美金（2014 财年）的年薪，也没人知道为什么 Greg 本人会有 Google 的邮箱（拿 Linux 基金会和 Google 双薪水？），Linux 内核本来有一次改善安全的机会，可惜 Linux 基金会的市场 PR 需求搞砸了整件事。HardenedLinux 社区在这里建议所有的 GNU/Linux 用户请认真重新评估数据资产的重要性所对应的安全等级。"